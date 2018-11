Kuras: V Česku je dnes svobodněji něž v Londýně. O islamizaci tam již nelze veřejně mluvit

„Tak, jak my dnes otevřeně hovoříme o zastavení islamizace, to v Británii již ve veřejném médiu nelze. Tam nikdo nepřipustí, že nějaká islamizace probíhá, to zaprvé. Zadruhé, pokud se připustí, že probíhá, tak se nepřipustí, že by byla nějakým způsobem škodlivá," prohlásil Kuras v přímém přenosu vysílání Českého rozhlasu Plus a dodal, že jsou to šéfové médií, kdo danou diskuzi neumožní, ale i „každý si už dává pozor sám, aby se do tohoto tématu nepouštěl".

Jako příklad uvedl, že nový starosta Londýna po svém příchodu do funkce zřídil jednotku s tisícovkou příslušníků v londýnské metropolitní policii, která má za úkol sledovat projevy xenofobie a „hate speach" a internetu. „Chodí varovat, případně zatýkat lidi za trestný čin islamofobie," prohlásil spisovatel.

© AFP 2018 / Michal Cizek Babiš k tvrzení svého syna: Je to součást scénáře, který mě má zničit a dostat z politiky

„Těchto tisíc policistů chybí na ulicích, kde dnes probíhá největší vražedná válka noži snad od Jacka Rozparovače," dodal.

Islamizaci Londýna označil za pomalou a plíživou, na rozdíl od Francie či Německa, kde podle slov spisovatele dochází k vysokému počtu násilných trestných činů.

Moderátorka Českého rozhlasu během rozhovoru poukázala na skutečnost, že Velká Británie nechce udělit azyl pákistánské křesťance Asie Bibiové z obav, že by to mohlo vyprovokovat britské muslimy.

„Takhle daleko již Británie došla," reagoval Kuras.