Vědci odhalili rozdíly v myšlení žen a mužů. Naštve tento výzkum feministky?

Simon Baron-Cohen a jeho kolegové z Cambridžské univerzity již několik let studují, co odlišuje muže od ženy, a jak mohou rozdíly souviset s povahou autismu, uvádí PNAS. Před třemi lety našli první důkaz, že autismus a „mužská" povaha myšlení mohou být navzájem neoddělitelně propojeny, a to díky sledování, kdy 400 mužů a žen, kteří trpí autismem, byli testováni na „čtení myšlenek".

Tuto techniku, jak vysvětlují vědci , psychologové používají k posouzení schopnosti člověka k empatii, umění soucítit a odhadovat emoce jiných lidí. Jako součást testu experimentátoři ukazují účastníkům soubor fotografií očí jiných lidí a žádají je, aby pojmenovali čtyři emoce, které by jejich majitel mohl cítit.

V průměru, jak ukazují desetiletí psychologických experimentů, ženy zvládají tento úkol lépe než muži a lépe odhadují správné emoce. Naproti tomu lidé trpící autismem předvedli mnohem horší práci než jejich „konkurenti" stejného pohlaví a věku. Baron-Cohen a jeho kolegové ukázali, že to platí pro autistické ženy i muže.

Někteří vědci nesouhlasili s takovými závěry, což donutilo Barona-Cohena a jeho kolegy k provedení dalšího experimentu, který zahrnoval téměř 700 tisíc lidí, včetně 37 tisíc lidí s autismem. Výsledky testů potvrdily výsledky prvních zkoušek Barona-Cohena a jeho týmu.

Zajímavé je, že tendence k autismu a více „mužské" povaze myšlení bylo nejsilnější mezi lidmi zabývajícími se přírodními vědami, IT, inženýrstvím a dalšími obory, které vyžadují schopnost systematizovat znalosti. Mezi zástupci humanitních věd, bez ohledu na jejich biologickou povahu, dominovala „ženská" inteligence.