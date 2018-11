Specialisté objevili nový způsob krádeže peněz z bankomatů

Hackerská skupina, která používala toto schéma, je známá jako Lazarus. Je to velmi aktivní skupina, je to jediná důvěryhodná informace, kterou mají k dispozici specialisté. Různá média předpokládala, že hackeři řídí KLDR, ale jsou to jenom domněnky.

© Fotolia / Tomasz Zajda V Česku byli zlikvidováni hackeři z hnutí Hizballáh

Co se týče případu s bankomaty, hackeři prolamovali servery, které schvalují operaci vybrání peněz, a infikovali je virem Trojan. Fastcash, který pak zpracovával požadavky klientů. Název viru a hackerské skupině dali specialisté, kteří se zabývají vyšetřováním celé věci.

Podle předpokladu expertů byl vir používán dva roky. Největší útok na bankomaty se konal v roce 2017, kdy lupiči ukradli velké částky ve 30 zemích najednou. Vyhodnotit škodu je velmi složité, možná jde o miliony dolarů.