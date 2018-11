V Austrálii začali zločinci do hrušek zapichovat jehly

Jehly byly nalezeny v hruškách v australském Melbourne, oznámila televizní stanice ABC News. Policie australského státu Queenslandu dříve zatkla 50letou ženu, která je podezírána ze zapichování jehel do jahod. My Ut Trinh, která pracovala jako vedoucí pracovní skupiny na farmě Berry Licious, to dělala pravděpodobně ze msty.