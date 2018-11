Gruzínec, který vozil do Evropy nelegální migranty, na to tvrdě doplatil

Kasační soud řeckého města Soluň vynesl rozsudek nad pěti lidmi, kteří nezákonně převáželi nelegální migranty do Evropy. Informují o tom řecké noviny efsyn.gr.

Uvádí se, že občan Gruzie, který hrál klíčovou roli, byl odsouzen k 290 letům vězení. Jeho spolupachatel, který pochází z Řecka, dostal trest 69 let odnětí svobody. Další obžalovaný, Moldavan, který jim pomáhal, byl odsouzen k 36 letům za mřížemi. Další občan Moldávie byl zproštěn obžaloby, píšou noviny.

Tresty byly uděleny nejen za pašování lidí, ale i za dopravní nehodu, jejímž následkem zahynul migrant z Íránu. Právě díky této nehodě se o schématu dozvěděly bezpečnostní orgány. Uvádí se, že v případě Moldavana je trest přidán k 85 letům vězení, k nimž byl odsouzen za to, že seděl za volantem během smrtelné nehody.

Zároveň se uvádí, že soud bral v úvahu to, že obžalovaní vedli v minulosti řádný život, a proto neukládal doživotní tresty. Všichni odsouzení však stráví ve vězení maximálně 25 let, neboť podle řeckých zákonů je to maximální délka trestu odnětí svobody.

Skupina působila od října 2016 do června 2017. Během této doby dokázala devětkrát převézt cizince do Soluně nebo do Athén.