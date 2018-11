Vědci zjistili další velké nebezpečí spánkové deprivace

Experimentu se zúčastnilo přes 177 tisíc dětí ve věku 8 až 17 let. Lékaři zkoumali jejich zvyky ve výživě, úroveň fyzického zatížení a množství spánku. Za nedostatku spánku spaly děti ve věku do 12 let méně než devět hodin denně, děti starší 12 let méně než osm hodin denně. Asi 40 % dotázaných spalo méně, než doporučovali lékaři.

V důsledku výzkumu vyšlo najevo, že spánková deprivace se stává příčinou formování špatných zvyků. Děti odmítaly snídani, dávaly přednost rychlému občerstvení a sladkostem, odmítaly zdravé potraviny. Nedostatek spánku ovlivňoval kromě toho fyzickou aktivitu dětí: dávaly častěji přednost sedavému způsobu života. Všechny tyto nové zvyky měly konečně za následek nadváhu, později i obezitu.