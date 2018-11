Macron: Být spojencem USA neznamená být vazalským státem

„Spojené státy americké jsou naším spojencem, a i nadále jím budou. Být však jeho spojencem neznamená být i vazalským státem. Nesmíme ale na něm být závislí," uvedl ve středu prezident.

Od konce minulého měsíce se francouzský prezident snažil o nezávislejší evropskou cestu a zobrazoval politiku USA jako nestabilní a neodpovídající té nejlepší možné variantě politiky pro Evropany, zejména pokud jde o obranu.

„Musíme se chránit, a to s ohledem na Čínu, Rusko a dokonce i Spojené státy americké,“ prohlásil minulý týden Macron v rádiu Europe 1. „Když vidím, že americký prezident (Donald) Trump oznámil, že odstupuje od velké dohody o odzbrojení, která vznikla po evropské krizi v roce 1980, jež zasáhla Evropu, kdo je pak tou hlavní obětí? Evropa a její bezpečnost,“ vyjádřil se Macron ke smlouvě INF, z které chce Trump odstoupit.

„Musíme se podívat na vizi, že jednoho dne bude vytvořena skutečná pravá evropská armáda… Evropa musí vzít svůj osud do vlastních rukou,“ prohlásila německá kancléřka Angela Merkelová dne 13. listopadu, když opakovala Macronovu výzvu ohledně vojenské struktury, která bude oddělená od USA.

Neshody s Trumpem se prohloubily během víkendu při příležitosti stoletého výročí konce 1. světové války. Právě tehdy si totiž Trump s Macronem společně vyměnili názory před zraky sociálních médií.

„Emmanuel Macron navrhuje vybudovat vlastní armádu na ochranu Evropy před USA, Čínou a Ruskem,“ prohlásil Donal Trump v pondělí. „Ale to už udělalo Německo během 1. a 2. světové války. A jak to dopadlo pro Francii? V Paříži se začali učit německy a to do té doby, než dorazily USA. Plaťte za NATO nebo ne!“

Otázka opětovného zavedení sankcí vůči Íránu se stala hlavním bodem sporu mezi USA a Evropou. Ekonomické sankce byly znovu zavedeny vůči Íránu dne 5. listopadu, ale pouze ze strany USA. Francie, Velká Británie, Evropská unie, Rusko, Německo, Čína a ostatní figuranti, kteří dohodu podepsali, i nadále setrvávají ve smlouvě s Íránem, protože nevěří, že by Írán porušil podmínky dohody, jak tvrdí Donald Trump.

Primární metodou, jejímž prostřednictvím Spojené státy prosazují obchodní sankce vůči Íránu, je systém SWIFT. Právě proto belgická banka založená na daných transakcích a také ostatní země, které podepsaly JCPOA (Společný komplexní akční plán), uvedly, že mají zájem využívat alternativy SWIFTu, aby tak mohly pokračovat v obchodování s Íránem, a to nezávisle na zasahování Spojených států.