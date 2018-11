Evropská komise zveřejní návrh dohody o brexitu

Návrh dokumentu se skládá z 585 stránek textu a uvádí, že Spojené království a EU budou mít přístup na své trhy založené na principu rovnocennosti.

Návrh dohody o brexitu také pojednává o tom, že výjimečná situace v Irsku vyžaduje unikátní řešení. Irský protokol by měl platit pouze dočasně, pokud a dokud nebude nahrazen. Dokument také uvádí, že vlády Spojeného království a EU vynaloží maximální úsilí na to, aby byl Irský protokol nahrazen do konce roku 2020.