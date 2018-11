Sovětský program Eněrgija-Buran dosud nebyl ukončen

„Ano, je to pravda. Z velké části jde o formalitu. Tehdy zrovna nikdo nezvedl ruku a nepodepsal ukončení projektu. U společnosti Molnija existuje dokument, v němž se uvádí, že program Eněrgija-Buran je pozastaven. A je v něm také celá řada podpisů hlavních konstruktérů a členů Ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu. Ale neexistuje žádný dokument, který by ukončení projektu potvrzoval," pronesla Sokolovová.

„Nikdo se neodvážil vzít na sebe takovou zodpovědnost," dodala generální ředitelka.

© Sputnik / Grigoriy Sisoev Rakety Sojuz-FG budou staženy z provozu

Sokolovová dále uvedla, že projekt byl, podle jejího názoru, pozastaven, protože byl realizován na špatném místě ve špatném čase.

„Vyšlo to zrovna tak, že Buran byl vytvořen krátce před rozpadem SSSR, před perestrojkou atd. Poté už byly úplně jiné cíle a jedním z nich bylo i nasytit lidi. Pokud by se v té době našel člověk, jako byl Gleb E. Lozino-Lozinský — hlavní podněcovatel Burana, který by byl schopen vzít na sebe tento projekt nebo jej přeměnit na národní hospodářství, pak by se pravděpodobně nemusely hledat peníze, aby bylo možné nasytit obyvatele," prohlásila generální ředitelka společnosti.

Ve čtvrtek, dne 15. listopadu, uplyne celkem třicet let od letu sovětské orbitální lodi Buran. Tato loď se stala prvním vesmírným raketoplánem na světě, který dvakrát obletěl Zemi v automatickém režimu a bez posádky na palubě. Let trval celkem 205 minut a poté, co Buran uskutečnil dva lety kolem Země, přistál na kosmodromu Bajkonur.

Na vytvoření programu Eněrgija-Buran se podílelo více než 1,2 tisíc podniků a organizací, téměř 100 ministerstev a oddělení, také byla zapojena největší vědecká a výrobní centra Ruska, Ukrajiny, Běloruska a dalších republik SSSR.