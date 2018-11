Putin okomentoval situaci s ruskou účastí na fóru v Davosu

„Na autoritě Ruska ve světové ekonomice se to jistě neprojeví. Autorita každé země v rámci světové ekonomiky závisí především na ekonomické síle země, na struktuře ekonomiky, na výsledcích, jež vykazuje z hlediska technologičnosti, růstu HDP, makroekonomických ukazatelů, tedy, nízké úrovně inflace, nízkého zahraničního dluhu, neexistence rozpočtového schodku nebo minimálního, a ještě líp proficitu jako dnes," řekl Putin novinářům v odpovědi na otázku, co si myslí o návrhu, aby se Rusko vzdalo účasti na práci fóra, a neovlivní-li to autoritu RF ve světové ekonomice.

Ruský lídr dodal, že se vládě vcelku daří dosáhnout vytčených cílů. „A cítíme se jistě," poznamenal.

Premiér Dmitrij Medveděv dříve prohlásil, že se Rusko vzdá účasti na Světovém ekonomickém fóru v Davosu, nezruší-li jeho organizátoři omezení pro ruské podnikatele. Zdůraznil, že projednal tuto otázku se švýcarským prezidentem.

Podle listu The Financial Times byla podnikatelům Olegu Deripaskovi, Viktoru Vekselbergovi a hlavě Zahraničněobchodní banky Andreji Kostinovi odmítnuta účast na dalším zasedání fóra, jež se má konat 22. — 25. ledna.