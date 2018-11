Byly odhaleny významné silné strany systému S-400 v porovnání se zahraničními komplexy

„S-400 Triumf je unikátní systém. Má nesporné přednosti před jakýmikoliv konkurenty. Maximálním dosahem zasažení cíle (380 km) S-400 předčí podobné zbraně téměř dvojnásobně. Nejbližší ukazatel konkurenčního protiletadlového zbraňového systému činí 200 km, ostatní za ruským systémem zaostávají ještě více," uvádí se ve zprávě.

