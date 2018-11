Ruští vědci vyvrátili objev významného amerického chemika

V roce 1954 vědec za tento objev získal Nobelovu cenu.

Nová forma látky, v níž jsou elementy krystalické mřížky spojeny stěnami místo vrcholy, by tak mohla způsobit revoluci v oblasti vědy o látkách a materiálech. Vědci v této souvislosti například hovoří o tom, že by daný objev mohl dát nový impuls v předpovědích zemětřesení.

„Materiál, který jsme syntetizovali, k dnešnímu dni, podle všeho, nemůže existovat," prozradil ruským mediím Igor Abrikosov, vedoucí laboratoře modelování a vývoje nových materiálů ruské Národní univerzity vědy a výzkumu MISiS.

Podle jeho slov by mohl další výzkum umožnit vytvoření nového materiálu pro napájení solárních baterií. To by zároveň mohlo znamenat další pokrok v rozvoji zelené energetiky.