Média: Zvukové záznamy vyvrací saúdskou verzi Chášukdžího vraždy

Podle prohlášení generální prokuratury Saúdské Arábie, které bylo rozšířeno ve čtvrtek, bylo v kauze Chášukdžího vraždy zadrženo 21 lidí. Pro pět bezprostředních účastníků vraždy žádá prokuratura trest smrti, ti ostatní budou potrestáni v souladu se zákony šaríje.

© REUTERS / Middle East Monitor V Saúdské Arábii bylo zadrženo 21 podezřelých osob v případu vraždy Chášukdžího

Podle verze saúdské generální prokuratury vedoucí skupiny, která přijela do saúdského konzulátu v Istanbulu, rozkázal zlikvidovat Chášukdžího v případě neúspěchu operace, jejímž cílem byl návrat opozičního novináře do království. Poté, co se občanům království, kteří pro novináře přijeli, ho nepodařilo přemluvit, aby se vrátil do vlasti, byla Chášukdžímu vpravena velká dávka narkotické látky, která způsobila jeho smrt. Ministr zahraničí Turecka Mevlüt Çavuşoglu označil toto prohlášení za nedostačující a připomněl, že Turecko očekává od saúdské strany informace o místu, kde se nachází tělo Chášukdžího.

© AFP 2018 / Ozan Kose Jakou roli sehrála snoubenka saúdského novináře v jeho vraždě

Podle informací listu Turecko disponuje velkým množstvím důkazů včetně zvukového záznamu, který odporuje hlavním závěrům saúdské prokuratury o vraždě novináře. Na sedmiminutové nahrávce jsou slyšet zoufalé pokusy Chášukdžího o záchranu svého života, naopak tam nejsou žádné náznaky toho, že se ho někdo snažil přemluvit.

Turecké právní orgány rovněž nepotvrdily, že Chášukdží byl zavražděn poté, co mu vpravili velkou dávku narkotika. Jak oznámily zdroje listu, byl uškrcen provazem nebo nějakým igelitovým sáčkem.

Kromě toho podle informací Hurriyet přesvědčivé důkazy toho, že vražda byla záměrná, poskytuje jiná patnáctiminutová nahrávka, na níž Chášukdžího vrahové předběžně projednávají plán zločinu, který byl předem připraven, a připomínají povinnosti každého účastníka.