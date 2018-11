Dva francouzští generálové mají odlišný názor na to, zda ČR zapojit do evropské armády

Pokud bude vytvořena evropská armáda, pak bude konkurovat NATO. Je však nepravděpodobné, že by k tomu došlo dříve než za 10 let. V rozhovoru pro Sputnik to uvedl Jean-Vincent Brisset, brigádní generál ve výslužbě a výzkumný pracovník Institutu strategických a mezinárodních studií (IRIS).