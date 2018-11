Za hranicí diskrétnosti: Upřímná kniha M. Obamové se stala lídrem na trhu literatury USA

Paměti Michelle Obamové, manželky bývalého amerického prezidenta Baracka Obamy, s názvem Becoming se staly jakýmsi „lídrem“, pokud jde o předprodej. Zájem o bývalou první dámu podnítilo několikadenní turné, na které se Obamová vydala, aby propagovala svou tvorbu. O události píší média.

Prvním místem, na němž Michelle Obamová vystoupila před publikem, se stalo její rodné město — Chicago. Spolu se známou televizní moderátorkou Oprah Winfreyovou vystoupila na scéně United Center, kde představila svou knihu.

V rozhovoru prozradila, že kniha pojednává o jejím osobním životě. Dodala, že charakterizuje přímo ji, ale že si v ní každý Američan může najít „to své".

„Mám ráda svůj příběh, je to americký příběh. Můj boj, má cesta, můj malý dům v jižní části Chicaga, můj otec s postižením," řekla.

První večer se při prezentaci této knihy naplnila hala tisíci dívkami a ženami tmavé pleti, které poslouchaly příběh o životě Michelle Obamové před a po Bílém domě.

© AFP 2018 / Rob Carr Michelle Obamová vysvětlila svůj nespokojený výraz na inauguraci Trumpa

Kniha s názvem Becoming oficiálně vyšla v úterý. Je rozdělena do tří částí. V první z nich autorka popisuje svůj život v jižní části Chicaga . Druhá část je věnována vztahu a románku s Barackem Obamou. Třetí část pak pojednává o jejím životě coby první dámy USA . Kritikové uvádí, že doposud ani jedna z prezidentských žen nehovořila tak upřímně a otevřeně o svých manželech.

Obamová se zmínila například o přerušení těhotenství, společných návštěvách rodinného psychologa či o umělém oplodnění, aby mohla počít své dvě dcery.

Ve své knize Michelle Obamová píše také o současném americkém prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Obamová mu prý nikdy neodpustí, že podporuje zvěsti, které hovoří o tom, že se její manžel narodil mimo Spojené státy. To by totiž znamenalo, že Obama nemá nárok na post prezidenta.

Podle počtu předobjednávek se kniha Becoming stala tou nejoblíbenější knihou pro dospělé, a to od roku 2015. Uvádí se, že se jedná o první díl celé série. Další knihu by měl totiž napsat samotný 44. prezident Spojených států. Kdy však vyjde druhý díl, který má napsat Barack Obama, je zatím nejasné.