V USA už Su-57 nepovažují za stíhací letoun

Srovnávání ruského a amerického stíhacího letounu páté generace Su-57 a F-22 Raptor je bezpředmětné, protože ruský letoun osm let po prvním letu zůstává ve fázi „nedovařeného“ prototypu, zatímco F-22 Raptor je ve výzbroji amerického letectva 13 let a od roku 2014 se účastní operací na Blízkém východě, uvádí The National Interest.