Světoví vůdci jsou kritizováni studenty za skrývání vědeckých faktů o globálním kolapsu

Autorka píše, že studenti z celé Evropy posílali dopisy vedoucím funkcionářům Organizace spojených národů a úředníkům Evropské unie, aby neschovávali vědecká fakta o zhroucení světa a nakonec řekli pravdu o nebezpečí nekontrolované lidské spotřeby a emisí způsobujících oteplování planety.

Studenti, kteří zastupují 24 500 dětí Schola Europaea, jejichž rodiče pracují v klíčových institucích Evropské unie (zejména v Evropském parlamentu, Evropské radě, Evropské komisi, Soudním dvoru, Centrální bance a Účetním dvoru), obviňují OSN z toho, že organizace nezveřejnila společnosti nesporná vědecká fakta, že nic nebylo, není a nebude uděláno pro zabránění neudržitelného rozvoje, včetně změny klimatu , nevyhnutelně vedoucího k celosvětovému sociálnímu a ekonomickému kolapsu.

Článek zdůrazňuje, že studenti, kteří podepsali dopis, vyzývají přední světové instituce ke zveřejnění cílů OSN týkající se udržitelného rozvoje a stabilizace klimatu a k uznání neschopnosti mezinárodního společenství k dodržení těchto cílů.

„Po dobu 30 let vlády nezavedli žádnou smysluplnou spotřebu nebo snížení emisí, nyní ale říkají, že dnes jsou požadovaná snížení emisí neuvěřitelně vysoká," dodává Annele Baltmaneová, studentka z Lotyšska. „Měli by dále přiznat, že z jejich pohledu nikdy nebyl správný čas nebo hodnota, která by se měla snížit. To by znamenalo, že zhroucení je nevyhnutelné, naše budoucnost je zničena."

Otázka udržitelného rozvoje poprvé zazněla v Evropském společenství v roce 1987, kdy Komise Brundtlandové vypracovala zprávu „Naše společná budoucnost", v níž bylo uvedeno, že udržitelný rozvoj se snaží uspokojit potřeby a touhy současnosti, aniž by ohrozil schopnost je uspokojit v budoucnosti. Následně Valné shromáždění OSN přijalo usnesení vyzývající členské státy a orgány OSN usilovat o udržitelný rozvoj.

Autorka doplňuje, že v roce 1992 všechny členské státy OSN přijaly rámcovou úmluvu o změně klimatu, která uvádí, že konečným cílem všech signatářů je stabilizace koncentrací skleníkových plynů v atmosféře na úrovni, která by zabránila nebezpečnému antropogennímu zásahu do klimatického systému.

Ve svých dopisech studenti zdůrazňují, že žádný ze dvou cílů nebyl splněn a požadují, aby OSN a instituce Evropské unie ihned informovaly společnost o klíčových vědeckých nálezech okamžitým zveřejněním ve svých publikacích a na webových stránkách.

Adresářem dopisů dané kampaně je mezi jinými i generální tajemník OSN António Guterres, vysoká komisařka pro lidská práva OSN a vedoucí organizací UNEP, UNDP, UNESCO , UNFCCC, Michelle Bacheletová, UNICEF, IPCC, Komise a Rada Evropské unie.

„Úředníci OSN viní vlády z nečinnosti, které zase obviňují vlastní voliče z toho, že se nechtějí vzdát výrobků, které mají rádi, jejíž výroba způsobuje znečištění a emise," uvedl ve svém prohlášení Paolo van Dommelen, studentský zástupce z Itálie a Nizozemska.