Děsivý příběh! Čečensku vládnou upíři v čele se sultánem Ramzanem, uvádí stolní hra

Čečensko je vlastněno upířím klanem, který řídí prokremlský „sultán Ramzan“. Alespoň takto to vyplývá z populární stolní hry. Odkaz na skutečného čečenského vůdce je ovšem patrný.

Podle 200stránkového návodu pátého vydání stolní hry „Vampires: The Masquerade", kterou začátkem listopadu uvedla společnost White Wolf, je Čečensko vlastněné starým upířím klanem. Během dlouhých let, jak uvádí hra, se země vyvinula do Abreku, mocné mafiánské organizace, která má vazby po celé Evropě, Rusku a na Středním východě.

Návod, který cituje ruský deník Kommersant, uvádí, že gayové jsou upíry pronásledováni. Ve skutečnosti to pokračuje mnohem dále než mnohé novinky v Čečensku. V návodu se naznačuje, že mezinárodní hněv nad údajným pronásledováním homosexuálů není nic jiného než sofistikovaná mediální kampaň, která by odváděla pozornost od existence čečenských upírů.

Podle legendy hry se upírům podařilo skrýt svou pravou identitu. Návod však poskytuje jeden tip, který hráčům naznačuje, že čečenské upíry lze rozpoznat podle svých výrazných „rozbitých uší". Uvedení upíři považují lidi za „produkty živočišného původu", jejichž jediným posláním je darování krve synům Drákuly. Stanice pro sklizeň krve jsou maskované jako tělocvičny a sportovní zařízení, což je rys, který zjevně odráží nadváhu Čečenců v boji a vzpírání.

Prapodivný popis hry následně přidává politiku a zločiny do již tak výbušného mixu pravidel hry. Organizace Abrek, která podle hry skutečně vytvořila Islámský stát, je řízena Aslanem — brutálním upírem, který kombinuje rysy ruských carů, Josifa Stalina a náboženských extremistů.

Představivost tvůrců hry graduje i dále. Upíři z nějakého důvodu jsou nuceni skrývat svou existenci mimo Čečensko. Vzhledem k tomu, že Aslan nemůže vládnout ve státě samostatně, má sultána Ramzana, který je nominálním vládcem a kterému byla slíbena nesmrtelností za lobbování zájmů upírů v Kremlu.

Samozřejmě hra implicitně odkazuje na skutečného Ramzana Kadyrova. Zcela evidentně tato hra neuspěla mezi regionálními orgány státu. „Vývojáři se snažili očernit Rusko a Čečensko," řekl mluvčí Kadyrova pro noviny Kommersant a označil herní legendu za nemorální a bezohlednou.