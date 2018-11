„Reálné“ veličiny: Vědci oficiálně určili novou definici kilogramu

Veličiny jako kilogram, ampér, kelvin a mol získaly novou a přesnější fyzikální definici. Nejsou tedy vyjádřeny objekty reálného světa, ale prostřednictvím abstraktních matematických stálých veličin. Uvádí se to ve zprávě na portálu Chemistry World.

„Je to pro nás je obzvlášť významný den — celá metrologická komunita směřovala za posledních 30 let k tomuto cíli. Nyní konečně můžeme řešit další problémy a začít s novým měřením. Naším dalším cílem je určení nové definice sekundy, a to za pomoci atomových hodin," pronesl Jan-Theodor Janssen, vedoucí Národního metrologického institutu Velké Británie.

Kilogram byl jedním z mála základních jednotek soustavy SI, který nebyl určen fyzickými konstantami (rychlostí světla nebo elektronovým nábojem), ale prostřednictvím skutečného fyzického etalonu — tedy válcem ze slitiny platiny a iridia. Byl vytvořen už v roce 1889 a celou dobu se nacházel v pařížském Mezinárodním úřadu pro váhy a míry (BIPM). Vědci ale zjistili, že jeho hmotnost postupně klesala.

A právě proto v roce 2005, na doporučení BIPM, začalo vytváření nových definic základních měrných jednotek. Portál uvádí, že se vědci v roce 2011 vypracovat matematický etalon hmoty, který je založen na Planckově konstantě.

Z tohoto důvodu výbor požádal celkem o trojí nezávislé hodnocení hodnoty Planckovy konstanty, a to dvěma různými metodami. Jeden z těchto experimentů , který se uskutečnil v rámci projektu Avogadro za přímé účasti ruských výzkumníků, byl dokončen v roce 2010. Další dva experimenty pak byly dokončeny před dvěma a třemi lety.

Důvodem zpoždění bylo, že výsledky všech tří měření se lišily. Sice jen mírně, ale lišily. To způsobilo jistý spor o tom, jak tyto výsledky sladit. Nakonec se fyzici neshodli a znovu provedli dané experimenty. Tentokrát vyloučili všechny možné zdroje chyb a dokázali sjednotit hodnoty Planckovy konstanty a dosáhnout tak požadované přesnosti.

V polovině minulého roku byla dokončena dohoda o výsledcích experimentů a otázka týkající se nového vymezení pojmu „kilogram" byla předložena k hlasování. K hlasování mělo dojít na schůzi vědeckých odborníků na BIPM, která se nyní koná ve Versailles. Všech 60 účastníků hlasovalo pro novou definici.

Janssen uvedl, že tato novinka bude oficiálně platná dne 20. května roku 2019, tedy ve Světový den metrologie. Stejný osud čeká také ampér, kelvin a mol. Všechny tyto jednotky totiž získaly novou matematickou definici.