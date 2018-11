NYT: Za dva roky Trump nepochopil, co znamená role hlavního velitele

Již dva roky se prezident USA Donald Trump snaží osvojit si roli hlavního velitele ozbrojených sil Spojených států, ale vojenští úředníci uvádějí, že dosud nepochopil roli vojsk, jímž velí, a odpovědnost, kterou musí nést jako jejich velitel, píše The New York Times.

NYT uvádí, že američtí vojáci se zmítají mezi Trumpovým úsilím vyčlenit více peněz pro obranný rozpočet, které schvalují, a pocitem, že prezident využívá vojáky jako „politickou rekvizitu" během svých vystoupení.

Před dvěma lety vstoupil Trump do Bílého domu se slibem, že udělá americké ozbrojené síly lepšími, než byly kdykoliv dříve. Stejně jako dva předchozí američtí prezidenti — Barack Obama a Bill Clinton — Trump nastoupil do funkce, aniž by sloužil v armádě. Uvádí se, že Trump má rád tu část podívané, která se naskýtá hlavnímu veliteli, s potleskem vojáků a pohledem na moderní techniku.