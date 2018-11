Gazeta Wyborcza: Polské zemědělce trápí bohatá úroda jablek

„Zemědělci, čínští producenti ciderů — žádný z nich nekoupí všechna polská jablka. Letos máme rekordní přebytek. A brzy můžeme přijít o „zadní vrátka" v podobě vývozu do Ruska přes Bělorusko," píše polská novinářka Edyta Bryła v daném článku.

Když Rusko v roce 2014 uvalilo embargo na polská jablka, zahradníci byli velmi naštvaní. Nevěděli totiž, co budou s obrovským přebytkem ovoce dělat. Rusko bylo tehdy příjemcem 55 % polského exportu jablek, což činilo celkem 22 % produkce tohoto ovoce v Polsku, tvrdí autorka článku.

Část vývozu jablek získalo Bělorusko, přes které se jablka i nadále prodávají Rusku. Polským vývozcům jablek se také podařilo zvýšit prodej na trhu EU — k 55 zemím tak přibylo téměř dalších 30 zemí. „Ani to ale nestačilo. Nepodařilo se nám objevit zahraniční poptávku na 280 tisíc tun jablek," zdůrazňuje novinářka.

„Objevily se i pokusy, jak pomoci zahrádkářům prostřednictvím akcií „Sněz jablko naschvál Putinovi". Trochu se to pohnulo, snědli jsme tehdy o půl kila jablek více — celkem tedy 14 kilogramů na osobu, ve srovnání s rokem 2013. V roce 2015 to už ale bylo jen 13,2 kg. I v současné době mají pěstitelé opět příliš mnoho jablek. Je jich asi přes 5 milionů tun, což je téměř o polovinu více, než tomu bylo v minulé sezóně," uvedla novinářka.

„Situace je pro pěstitele jablek komplikovaná. Stávající poplatky dosáhly rekordních hodnot a na trhu máme přebytky," prohlásil Jakub Olipra, odborník banky Credit Agricole. Problém spočívá v tom, že se pěstitelé spoléhají především na množství, aniž by zohledňovali potřeby trhu

„Pěstujeme odrůdy jablek, které se prodávají především na východě. Na Západě po nich však nutně taková poptávka být nemusí," vysvětluje odborník. To je z velké části dáno tím, že byli pěstitelé orientování spíše na ruský trh. Navíc krizi nepředvídali, a tak nediverzifikovali svou výrobu. A aby tak učinili, bude to chvíli trvat.

Nejlépe se s krizí vypořádávají zahradníci, kteří pěstují jablka prvotřídní kvality ve specializovaných sadech. Jedním z nich je například Dominik Czychetski, který je majitelem společnosti spojující celkem 20 pěstitelů. Tato společnost dodává 50 % své produkce špičkových jablek do zahraničí. Vyváží je do Indie, Vietnamu, Egypta, Alžírska, Japonska, Francie a dalších zemí.

„V zemích, jako je Indie nebo Alžírsko, jsou tato krásná jablka téměř luxusním exotickým zbožím, které se kupuje po kusech, stejně jako u nás například mango. Naše jablka jsou krásně zabalena a v regálech přímo září. Tomu odpovídá i cena. Ne však všichni zahradníci dokáží taková jablka vypěstovat," prozradil Czychetski.

Majitel dané společnosti dále vysvětluje, že někteří pěstitelé jablek nemohou již druhým rokem vydělat peníze, protože minulý rok jablka zmrzla a nebylo s čím obchodovat. A letos byla jejich produkce nevýhodná. „Někteří z nich nebudou mít peníze na investice a hospodaření v sadech. Část z nich dokonce tvrdí, že nahradí pěstování jablek borůvkami, protože jsou ziskovější," říká Czychetski.

Odborník Jakub Olipra navíc upozorňuje na skutečnost, že pro pěstitele by byla celá situace ještě mnohem těžší, kdyby nebylo vývozu do Běloruska. Tato země totiž v roce 2016 koupila asi 514 tisíc tun polských jablek, což je téměř polovina všech vyvezených jablek. Rusko tyto jablka sice také stále kupuje, ale to se může brzy změnit. Rusko hodně investuje do nových sadů, aby dosáhlo soběstačnosti v jejich produkci.

„Pokud Rusko rozvine vlastní produkci, pak se naše „zadní dvířka" pro export uzavřou. A poté mohou mít polští zemědělci opravdu velký problém," shrnul závěrem Czychetski.