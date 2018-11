Průzkum odhalil, že transcendentální meditace značně zlepšuje duševní stav bývalých vojáků

Tuto starověkou indickou disciplínu, kterou popularizovali hudebníci The Beatles, lze praktikovat i doma. Navíc tato disciplína může být také užitečnou alternativou té nejrozšířenější terapie, kterou využívají vojáci k tomu, aby znovu prožili zážitky z války.

Píše to Alex Matthews-King v časopise The Independent.

Průzkum odhalil, že je transcendentální meditace pro vojáky trpící posttraumatickou stresovou poruchou (PTSD) stejně prospěšná, jako takzvaná expoziční terapie, v níž bývalí vojáci znovu prožívají zkušenosti z boje.

Autor článku vysvětluje, že tato starověká indiánská praktika spočívá ve vnitřním recitování mantry. Právě to má způsobit, že se dotyčná osoba dostane do stavu připomínající trans (hypnotický stav, pozn. red.). V kombinaci s léky by tak tato praktika mohla nabídnout jakousi alternativu k expoziční terapii, což je v současné době nejpoužívanější metoda léčby.

Meditace může být praktikována kdekoli a bez speciálních nástrojů. Logicky je tak pro vojenský personál vhodnější než jiné způsoby léčby, uvedli odborníci.

„Vzhledem k tomu, že vystavení traumatu může být pro pacienty obtížné, mohla by být transcendentální meditace, která nevyžaduje návrat ke vzpomínkám, účinná a pro veterány či jiné skupiny s PTSD také velmi atraktivní," prozradil Dr. Sanford Nidich z Maharishské univerzity managementu, který daný průzkum vedl.

PTSD postihuje jednoho ze sedmi vojáků, kteří sloužili v Iráku a Afghánistánu. Jedná se o zdravotní stav, který ovlivňuje fyzické zdraví, finanční zajištění a také duševní pohodu vojáků.

Podle článku je dlouhodobá psychoterapie pro mnoho lidí prospěšná. Nicméně u 30-50 % lidí nedochází k žádnému klinicky významnému zlepšení.Navíc může být postihnuto touto poruchou až 44 % jedinců, a to kvůli vyčerpávající povaze konfrontačních bojových zkušeností.

Nejnovější výzkum, který byl publikován v časopise The Lancet Psychiatry, rozdělil léčbu celkem 203 bývalých vojáků s diagnózou PTSD mezi meditaci, expoziční terapii a vzdělávací tříměsíční kurzy. Meditační skupina navštěvovala týdenní kurzy po 90 minutách a denně je také praktikovala doma. Výsledkem bylo, že celkem 61 % účastníků zaznamenalo klinicky významné zlepšení svého stavu.