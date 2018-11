Společnost General Electric startuje globální krizi

Společnost General Electric, jedna z největších společností na světě, se pomalu blíží k bankrotu. Tržní kapitalizace průmyslového giganta je téměř dvakrát menší než její dluhy. Analytici jsou přesvědčeni, že pokles akcií společnosti GE bude pokračovat a označují to za první vlaštovku nové globální ekonomické katastrofy. Píší o tom ruská média.

Lavina ztrát

Na trhu se objevil hlavní kandidát na roli „dalších bratrů Lehmanových. Je známo, že oznámení bankrotu této investiční banky, jedné z vedoucích bank na světě, znamenalo v roce 2008 začátek krize.

Dnes se tato tragédie bratrů Lehmanových opakuje, a to s další známou americkou společností. Jde právě o General Electric. Jen v minulém týdnu klesly akcie dané společnosti o 11 % a od začátku roku cenné papíry ztratily až 56 % hodnoty. Nyní tak společnost GE stojí třikrát méně, než tomu bylo v roce 2007.

Ve třetím čtvrtletí informovala společnost o ztrátě ve výši 23 miliard dolarů, což je třetina její tržní kapitalizace. Přičemž za celý rok 2017 ztráty společnosti GE činily „jen" šest miliard.

Na obzoru zatím není žádné zlepšení. Navíc odborníci předpovídají, že ztráty budou nejméně v příštích dvou letech opět růst.

„Výnosy společnosti nedávno prokázaly horší dynamiku, než se očekávalo, a to prakticky téměř na všech frontách," tvrdí analytici ze společnosti JPMorgan. „Z celkem osmi segmentů GE, které byly před dvěma lety ještě ziskové, se v roce 2020 asi šest z nich sotva dostane na nulu nebo půjde dokonce do mínusu."

Za hlavní příčinu problémů společnosti General Electric je považována slabá poptávka po plynových turbínách, což jsou hlavní produkty této společnosti. Předpoklady pro nynější kolaps však vznikly již dávno.

Společnost Generel Electric byla založena v roce 1878 slavným vynálezcem Thomasem Edisonem a je jednou z nejstarších amerických společností.

Již po mnoho desetiletí rozšiřuje tato společnost spektrum svých činností, stejně jako sortiment výrobků. Ke konce 20. století do společnosti patřily také úseky pro výrobu železničních lokomotiv, leteckých motorů, zbraní, zdravotnického zařízení, plynových turbín a elektrického zařízení.

Existovaly také dva útvary na prodej elektřiny, ropy a zemního plynu a dvě finanční dceřiné společnosti: GE Capital, která byla zodpovědná za úvěry a pojištění, a GE Equity, která se zabývala nákupem velkých balíčků akcií jiných společnostech.

Společnost General Electric byla tou největší společností na světě. Globální krize v roce 2008 ji ale tvrdě zasáhla. Tehdy korporaci téměř zničila finanční dceřiná společnost GE Capital, v jejíž bilanci se nashromáždilo mnoho nezajištěných hypotečních úvěrů a finančních derivátů.

Vrcholoví manažeři společnosti vynaložili v roce 2014 spoustu času a úsilí na to, aby přesvědčili francouzskou vládu o prodeji energetický obchodní společnosti Alstom za 10,1 miliard dolarů. Tím byla nakonec Edisonova myšlenka rozdrcena.

Ředitelé GE doufali, že tato dohoda zbaví společnost důležitého konkurenta a posílí pozici v boji proti německému Siemensu . Analytici však jejich optimismus nesdíleli.

A velmi brzy se přišlo na to, že analytici měli pravdu. Nově získaná aktiva totiž přinesly jen ztráty.

Je to ale ještě horší. Letošní rok pro společnost GE nezačal nejlépe, neboť bylo zahájeno vyšetřování Komise pro cenné papíry a burzu v souvislosti s nevhodnými finančními praktikami. Společnost General Electric si půjčovala peníze prakticky s nulovou reálnou sazbou.

V září společnost zasáhla nová rána — několik elektráren v USA muselo přerušit práci z důvodu vady na turbínách, které vyráběla právě tato společnost. Energetický úsek se tak ocitl „na pokraji smrti", jak uvedl Scott Davis, vedoucí analytik společnosti Melius Research.

Larry Culp, generální ředitel společnosti General Electric, v neděli oznámil, že společnost má v průběhu roku v úmyslu zbavit se majetku ve výši 20 miliard dolarů, a to za účelem snížení dluhu. První krok už byl učiněn — dne14. listopadu GE oznámila prodej pojišťovací dceřiné společnosti Baker Hughes.

Díky tomu akci společnosti sice krátce vzrostly, ale poté pokračoval pokles. Dluh společnosti General Electric přesahuje 115 miliard dolarů, takže 20 miliard nikoho nespasí.

„Současná cenová úroveň akcií společnosti General Electric dostatečně neodráží zásadní změny k horšímu, k nimž ve společnosti dochází," domnívají se analytici JPMorgan Chase.

Předpokládaná cena akcií byla snížena o šest dolarů, což je o čtvrtinu méně než aktuální kotace.

Ještě více než cena akcií, však analytiky znepokojují obligace společnosti General Electric. V říjnu společnost Moody's snížila jejich rating o dva stupně. Formálně tak obligace zatím udržují investiční rating, ale na trhu je již situace jiná.

V příštím roce a půl bude mít GE největší dluh mezi všemi společnostmi s podobným ratingem.

Vzhledem k tomu, že tržní hodnota společnosti General Electric je v současné době 1,5x nižší než výše jejího dluhu, existuje zde vážné nebezpečí krachu.

A tento krach způsobí na trzích paniku. Investoři budou hromadně rozprodávat obligace společností, jejichž reálná pozice neodpovídá jejich poměrně vysokému úvěrovému ratingu.

To vše by také mohlo vést k bankrotu nejen samotných emitentů, ale i mnohých držitelů cenných papírů, včetně penzijních a podílových fondů. Výsledkem by pak mohla být nová finanční krize, která bude srovnatelná s krizí z roku 2008.