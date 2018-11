Američance vyoperovali omylem obě ledviny

Uvádí se, že v březnu letošního roku lékaři diagnostikovali u 73leté Lindy Woollyové rakovinu ledviny a v květnu jí byly obě ledviny vyoperovány. Avšak podle výsledků biopsie provedené v březnu se ukázalo, že ani v jedné ledvině zhoubné nádory nebyly. Biopsie po operaci také potvrdila, že nádor v orgánech nebyl.

Teď potřebuje žena transplantaci alespoň jedné ledviny a průměrná doba čekání na transplantát činí v USA sedm let.

„Mám pocit, že lékaři mi tu ledvinu dluží, no jistě. Je to hrozné, protože už nemáš na vybranou, když se dostaneš do nemocnice. Věříš, že se o tebe postarají," postěžovala si.

Před časem zažalovala obyvatelka Floridy u soudu lékaře, který jí vyoperoval zdravou ledvinu, kterou pokládal za nádor.