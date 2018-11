Čína snížila vklady do dluhopisů USA téměř o 14 miliard dolarů

Za rok se tento objem snížil u ČLR o 30 miliard dolarů. Nehledě na to Čína i nadále zaujímá první místo v této sféře. Japonsko je na druhém místě a rovněž snížilo počet papírů Ministerstva financí USA ve své rozvaze, i když ne o tolik — o 1,9 miliardy dolarů, na 1,028 trilionu dolarů.

© Sputnik / Alexander Yuriev Čím je pro svět nebezpečný čínský dolarový dluh?

Na třetím místě je již druhý měsíc Brazílie, která se po zvýšení tohoto aktiva o 18 miliard dolarů stala majitelkou papírů v hodnotě 318 miliard dolarů. Nyní vlastní americké obligace ve výši 317 miliard dolarů (podle zářijových výsledků nepodstatné snížení o 800 milionů).

Co se týče Ruska, tak to po dlouhodobém snižování vkladů do tohoto aktiva získalo podle zářijových výsledků papíry na 419 milionů. Nyní vlastní dluhopisy ve výši 14,41 miliard dolarů.