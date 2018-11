Expert: USA budou znovu kupovat ruský LNG

Nehledě na mimořádně studenou a brzkou zimu a také na rekordně malé zásoby plynu v podzemních nádržích, američtí dodavatelé LNG se budou snažit v první řadě splnit dohody s EU, a nikoli zabezpečit plynem obyvatele vlastní země. To všechno bude mít za následek, že Spojené státy budou kupovat plyn v zahraničí na úkor obyčejných Američanů, předpokládá bývalý poradce ministra energetiky USA.

„Trh se samozřejmě o to postará, dodávky budou, ať už přijdou odkudkoliv. Lidé zaplatí v tomto období více. A za čtrnáct dní se všechno vrátí k normálnímu stavu. A znova na to zapomeneme," odpověděl na otázku, co se stane s americkým vnitřním trhem zemního plynu, který zažívá vážné problémy.

Ve čtvrtek dosáhly ceny zemního plynu na Henry Hub (hlavní ukazatel vnitřních kotací zemního plynu v USA) 4,929 USD za jeden milion BTU (britských tepelných jednotek). V pátek poklesly na 3,9 USD za jeden milion BTU, ke konci dne se ale vrátily k ukazateli 4,4 USD. Během několika dní se zvýšila cena zemního plynu v USA 1,5krát. A zásoby plynu v podzemních nádržích jsou i nadále menší než pětiletá úroveň. A přitom poptávka po plynu překonává všechny rekordy, což vyplývá z informace americké Národní asociace dodavatelů plynu.

© Sputnik / Sergey Guneev Do USA byly vypraveny tři tankery s ruským LNG

MacConnell se domnívá, že stát sotva do této situace zasáhne. „V první řadě se nyní snažíme pochopit, že nepřetržité dodávky plynu — to není samozřejmost. Samotná myšlenka, že to může jednou skončit, je pro většinu našich lidí dost nepochopitelná. A kromě toho nám chybí strategické plánování, jak předcházet situacím podobným té, v níž jsme se teď ocitli," řekl odborník.

MacConnell vysvětlil, že se to stalo kvůli tomu, že celý tento byznys je v rukou soukromých společností. „Strategie rozvoje energetického sektoru v USA se zakládá na volbě soukromých investorů. A tato strategie nepředpokládá sestavení dlouhodobého plánu pro zabránění situace, v níž jsme se nyní ocitli. Společnosti ztratí prostředky, zaplatí mnoho peněz za dodávky, ať už budou odkudkoliv, a pak se všechno vrátí do vyjetých kolejí", dodal.

MacConnell si také myslí, že evropští spotřebitelé se nemají čeho obávat. „Hlavním závazkem amerických společností bude právě efektivní plnění dohod s Evropany. V opačném případě nebudou spolehlivými dodavateli a jiné země nebudou chtít s nimi uzavírat dohody," řekl v závěru.