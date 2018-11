Merkelová uznala chyby v migrační politice

Kancléřka SRN Angela Merkelová uznala chyby vlády v migrační politice. Jak oznámil informační portál Deutsche Welle, prohlásila to v pátek 16. listopadu na schůzce s obyvateli německého Chemnitzu, kde se konaly v srpnu hromadné protestní akce po vraždě místního obyvatele migranty.

Merkelová uvedla, že chápe pobouření a vzrušení obyvatel města, kteří se necítí v bezpečí. Dodala však, že to neospravedlňuje hromadné nepokoje a zločiny spáchané v průběhu protestních akcí zorganizovaných radikálními pravicovými stranami.

© Sputnik / Irina Kalashnikova Spiegel: Evropa se stále více izoluje a uzavírá před běženci

Kancléřka prohlásila, že hlavní chybou spolkové vlády bylo to, že politici neuznali včas řadu zemí a regionů světa za „bezpečné", v důsledku čehož by se mohl proud uprchlíků snížit. Postěžovala si na to, že ve Spolkovém sněmu se dosud nerozhodli, jak bude nejlépe tento problém vyřešit.

Merkelová kromě toho vysvětlila, proč tak dlouho odkládala návštěvu Chemnitzu a odpověděla takto na kritiku starostky města Barbary Ludwigové. Chtěla počkat, až se vášně utiší, aby neprovokovala obyvatele města, kteří k ní zaujímají různý postoj. Teď ale chce Merkelová vyjasnit, jakou pomoc může spolková vláda poskytnout ke zlepšení pověsti Chemnitzu.

V době její návštěvy se konal ve městě mítink proti Merkelové samotné a její politice. Protestních akcí se zúčastnilo několik set lidí.