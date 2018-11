Premiérka Velké Británie Theresa Mayová se přiznala, že přežít těžkou středu 14. listopadu, kdy byla schválena dohoda s EU o Brexitu, jí pomohla sklenice whisky. Promluvila o tom v interview pro britské noviny The Daily Mail.

Podle jejích slov, když se vrátila ze zasedání kabinetu ministrů domů, její manžel Philip May jí hned nalil whisky.

„Těch pár dní jsem to měla dost těžké. Když jsem se vrátila domů ve středu pozdě večer, kolem 11 hodin, to první, co Philip udělal — nalil mi whisky," řekla Mayová.

Uvádí se, že Theresa a Philip Mayovi žijí v manželství již 38 let. Britská premiérka dodala, že je manžel pro ni v životě oporou.