Bývalý kancléř SRN si postěžoval na americkou okupaci

„Nemůžeme snášet, že s námi zacházejí jako s okupovanou zemí. Když vidím aktivity amerického velvyslance, vzniká dojem, že se pokládá spíš za důstojníka okupační armády, než za velvyslance USA v svrchovaném státě," postěžoval si bývalý šéf německé vlády.

Podle Schrödera by si mělo Německo najít nové spojence se shodnými zájmy. Mohla by to být, podle politika, Čína.

„Nedá se vyhnout tomu, aby se sblížili ti, kdo byli postiženi v důsledku konfliktů rozpoutaných USA," řekl na závěr bývalý kancléř.