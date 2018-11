Na Ukrajině se obávají „velké války“ s Ruskem

Podle jeho názoru nebude válečný konflikt s Moskvou pro Kyjev účelný, protože nedokáže čelit ruské armádě. Romaněnko dodal, že Západ nenasadí své vojáky na Ukrajině, protože se obává vypuknutí Třetí světové války. Jediná pomoc, se kterou může počítat Kyjev, poznamenal bývalý náměstek náčelníka generálního štábu, je diplomatická a ekonomická.

„Vojáci k nám nepřijdou, protože si Západ nepřeje, aby z toho byla velká válka, která by mohla vyústit do Třetí světové. Můžeme dostat aktivní pomoc na diplomatické, ekonomické úrovni, ve vojenské sféře. Ale válčit za Ukrajinu, to nikdy," řekl.

© Sputnik / Stringer Bývalý šéf SBU zhodnotil následky války Ukrajiny s Ruskem

Romaněnko také dodal, že protiruské sankce mohou být zpřísněny, ale předem zpochybnil jejich účinnost.

„Sankce proti Rusku se nedají srovnat se sankcemi Reagana vůči (Sovětskému) svazu, se netýkají financí, ani energetiky, takže Kreml má ještě seriózní rezervy," postěžoval si vojenský expert.

Člen Rady federace RF Franc Klincevič předtím prohlásil, že Rusko může zablokovat Azovské moře před ukrajinskými loděmi v reakci na zadržení Ukrajinou 15 lodí, které předtím kotvily v krymských přístavech.

Kyjev nejednou obvinil Moskvu z „destabilizace" situace, aniž by uvedl nějaké důkazy svých tvrzení.