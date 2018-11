Židé zmlátili letušku a požádali o přistání letadla kvůli šabatu

Žena napsala, že Boeing 787 letěl z New Yorku do Tel Avivu 16. listopadu, ale let měl zpozděni dvě hodiny. Stalo se to kvůli sněhové bouři. Na palubě byla skupina sedmdesáti ortodoxních Židů.

Před odletem požádali posádku, aby je pustila z letadla, protože prý nestihají k Šabatu.

Posádka slíbila, že letadlo přiletí včas. Poté se Židé vrhli na letušky, protože se ukázalo, že opravdu nestihají přistát včas. Letadlo přistlálo v Aténách. Židé zůstali v Řecku a zbytek cestujících letělo do Izraele jiným letem.