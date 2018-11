Je třeba zdůraznit, že Romanenko řekl, že ruské úřady by mohly zavřít Azovské moře pro ukrajinské lodě, což by zvýšilo pravděpodobnost „velké války" mezi dvěma zeměmi.

Podle Švytkina se taková obvinění objevila „v rámci politických bitev", které se konají před prezidentskými volbami na Ukrajině

„Vždy se držíme norem mezinárodního práva s bezpodmínečným dodržováním národních zájmů našeho státu," uvedl poslanec v rozhovoru pro RT. Podle něj, pokud je dnes Kyjev porušuje, „zabývá se mořským terorismem" a Moskva „se na to nebude jen tak dívat". A pokud to bude nutné, dodal Švytkin, Rusko „přijme veškerá opatření nezbytná k ochraně svých zájmů, včetně případného překrytí (Azovského moře), bude-li to nutné".

Ukrajinské orgány předtím zadržely 15 lodí v přístavech Berdjansk a Mariupol, které vstoupily na Krym a dělaly to z hlediska Kyjeva nelegálně. Předseda Výboru pro zahraniční věci Federální rady Konstantin Kosačov nazval tuto situaci bezprávím. „Samozřejmě, že musíte přijmout odvetná opatření v rámci zákonů, jak tomu bylo dosud," poznamenal senátor.