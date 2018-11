Skrytá hrozba. Odborníci promluvili o budoucnosti Izraele

Jestliže je nyní hustota obyvatelstva v Izraeli okolo 400 osob na kilometr čtvereční, což je podobné, jako v mnoha evropských zemích, ale méně než například v Jižní Koreji, pak do poloviny století hustota dosáhne 700 lidí a do roku 2060 se začne přibližovat k 800. To je více než v jakékoliv rozvinuté zemi, říkají izraelští profesoři.

Autor zprávy profesor Haifa Technion Rachel Alterman a profesor Manuel Trachtenberg, který v minulosti vedl Hospodářskou reformní komisi, vidí pouze jednu cestu v řešení tohoto problému, změnit demografickou politiku a stavbu mrakodrapů, zdůrazňujeportál The Marker

Podle autorů studie bude 98 % obyvatelstva žít v mrakodrapech. Současně vědci tvrdí, že život v mrakodrapech vyžaduje jiný model rodiny. V tomto ohledu často uvádějí příklad Singapuru, kde většina obyvatel žije v mrakodrapech. Nicméně v Izraeli je porodnost 3,1 dětí na rodinu a v Singapuru 0,9.

Ačkoli mrakodrapy nejsou správným místem pro život stovek velkých rodin, izraelští vědci zatím nevidí jinou budoucnost.