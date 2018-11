Oběť útoku žraloka: Pocítil jsem, že něco chybí, a byla to noha (FOTO)

Caleb Swanepoel surfoval se svými dvěma bratry, když si všiml velkého bílého žraloka. Okamžitě ačal bít na poplach a chlapci ze všech sil snažili dostat ke břehu. Caleb to však nestihl, informuje Daily Mail.

„Obrátil jsem se k bratrům a křičel: „Žralok! Plavte!" Začal jsem plavat co nejrychleji to šlo, ale měl jsem hrozný pocit, že se stane něco špatného. A v tu chvíli jsem náhlé pocítil, že mě něco chytlo za nohu," vypraví.

Surfař měl pocit, že se ho žralok snaží odtáhnout na pobřeží a začal vzdorovat vší silou.

„Žralok mě chytl a táhl pod vodu. Beznadějně jsem se ji snažil něco udělat a uvolnit nohu. A pak jsem pocítil, že se něco oddělilo, necítil jsem žádnou bolest, jen jsem cítil, že mi něco chybí," dodává.

Bratři pomohli krvácejícímu chlapci dostat se na břeh. A včas, protože žralok se vrátil, aby od oběti ukousl další kousek. Chlapec byl rychle odvezen do nemocnice a lékaři byli nuceni amputovat to, co zbylo z pravé nohy, až nad koleno.

„Zpočátku byl proces zotavení obtížný. Když jsem byl v nemocnici, bylo pro mě těžké si sednout v posteli. Vzpomínám si, jak jsem se chtěl začít pohybovat a používat berle," říká Caleb.

Nyní se sportovec zcela uzdravil a nejen, že se naučil chodit s protézou, ale také se zase začal surfovat. V blízké budoucnosti se chystá přestěhovat do Velké Británie, aby získal magisterský titul. A ví jistě, že i po útoku žraloka se dá žít plnohodnotný život.