Poslanec Rady uvedl viníky katastrofy na Ukrajině

Země podle jeho názoru nemá plán rozvoje, proto naráží na velké potíže.

„Nic vám, blbci, neroste. Nic vám vůbec neroste: v zemědělství je to katastrofa, v těžkém průmyslu katastrofa, ve středním a drobném byznysu katastrofa, v palivově energetickém odvětví katastrofa. Řekněte mi, prosím, kde jsou naše vítězství? Co budujeme? Kůlnu, chatu, přístavek, všechno budují podle výkresů. Kde máte výkresy toho, co buduje naše země? Nevědí, co budujete. Mohli bychom obsadit první místo na světě ve výkrmu vlády. Je to jediné, co se vám skutečně daří," řekl politik.

Poslanec vyslovil rovněž podiv nad tím, že ukrajinští obyvatelé nadále snášejí to, co se děje v zemi.

„Jsme velká země, máme obrovský potenciál, jako nikdo jiný na světě, protože každá jiná země na světě by již dávno zkrachovala. My ale i nadále, jak vidíte, čekáme a nějak to snášíme," řekl na závěr.