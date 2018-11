Írán kvůli americkým sankcím oživuje zlaté doly

Podle společnosti Iran Minerals Production and Supply Company, kterou cituje íránská televize a tisk, Írán podniká opatření, aby revitalizoval šest malých zlatých a měděných dolů. Tato společnost je dceřinou společností Iranian Mines and Mining Industries Development and Renovation Organization (IMIDRO), jež patří státu.

Tyto kroky mají napomoci k rozvoji ekonomiky země po přijetí omezujících opatření ze strany USA vůči íránskému obchodu a průmyslu, jež se zaměřují na kontrakty se zahraničními firmami.

„Zmíněný program byl navržen, aby zvýšil zaměstnanost, zvýšil produkci minerálů, vyřešil problém malých dolů, (…) a konečně dosáhnout rezilience ekonomiky, stejně jako rozšíření existujících vědeckých a operačních kapacit a schopností," informovaly Teheran Times

Nové doly mají začít vznikat v různých regionech země.

Írán urychlil honbu za zlatem kvůli sankcím, které byly zaměřeny na obchod s cennými kovy a na sektor automotive.