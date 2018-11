Na Ukrajině zhodnotili následky nastartování Tureckého proudu

Po uvedení do provozu plynovodu Turecký proud se sníží tranzit plynu přes území Ukrajiny o 12 až 13 miliard krychlových metrů ročně. Tento názor vyslovil v rozhovoru pro televizní stanici 24. kanál předseda Rady pro otázky plynového průmyslu a trhu zemního plynu Leonid Unihovskij.

„Teď má Ukrajina soustředit úsilí na to, aby nepřipustila výstavbu druhé linie Tureckého proudu. Protože to ještě více sníží objemy tranzitu plynu přes Ukrajinu do Evropy," prohlásil.

Podle jeho názoru musí Kyjev získat zahraniční partnery k účasti v řízení svého plynovodního systému. Přednost má Itálie, která dostává přes Ukrajinu 23 miliard krychlových metrů plynu ročně.

„Šancí na to, že tranzit přes náš plynovodní systém bude činit 70 až 90 miliard kubíků, je ale málo. Reálně 40 až 60 miliard kubíků. A to v případě, když nyní vyřešíme otázku zahraničních partnerů," dodal.

Gazprom včera ukončil výstavbu mořské části Tureckého proudu dlouhé přes 900 kilometrů. Podmořský úsek vede od kompresorové stanice Russkaja u Anapy po dně Černého moře až k turecké osadě Kiyiköy.