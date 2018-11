V Argentině zrekonstruovali předpokládaný scénář potopení ponorky San Juan

Jak uvádí portál s odkazem na koncept zprávy expertů komise při Ministerstvu obrany Argentiny, je pravděpodobné, že první požár mohl vypuknout na palubě v nosových elektrických bakteriích už 14. listopadu 2017, což znamená den před potopením. Výbuch a požár mohla způsobit voda, která se do bakterií dostala přes ventilační systém.

Následně se ponorka vynořila a posádka nehledě na špatné počasí i noční dobu závadu opravila, poté opět došlo k ponoru a ponorka se vydala na základnu do Mar del Plata. O této nehodě velení San Juanu břeh informovalo až ráno 15. listopadu, následně se ponorka opět ponořila a pokračovala v podvodné plavbě.

Podle předpokladů potom na palubě opět vzplál částečně uhašený požár nebo došlo k novému, což vedlo ke ztrátě kontroly nad ponorkou, která začala prudce klesat ke dnu. Všechno to probíhalo na pozadí psychologického a fyzického vyčerpání posádky, která několik hodin bojovala s požárem v bateriové části.

Po dosažení kritické hloubky mohla být ponorka poškozena sílou vody, což i experti dnes označují za příčinu dezinformace jejího těla. Původně se mluvilo o vnitřním výbuchu, ale dnes si specialisté myslí, že korpus San Juanu byl poškozen ve velkých hloubkách.

Dříve experti zamítli možnost srážky ponorky s jiným plavidlem, stejně jako možnost zasažení cizím torpédem, protože nebyly nalezeny žádné takové důkazy. Informace nejsou ani o tom, že by se v oblasti San Juanu nacházela britská ponorka. Zvlášť se v návrhu zprávy podotýká, že všechny tyto verze mohou být potvrzeny nebo vyvráceny pouze v případě vyzvednutí ponorky, na to však zatím nejsou argentinské úřady připraveny. Argentinský ministr obrany Oscar Raúl Aguad prohlásil, že by bylo bláznivé vyčlenit čtyři miliardy dolarů na to, aby ponorka byla vyzvednuta z mořského dna.

Potopení ponorky

San Juan ztratil kontakt s velením 15. listopadu 2017 během přesunu ze základny Ushuaia do Mar del Platy. V době poslední komunikace ponorka informovala o havárii.

Na palubě se nacházelo 44 lidí, 15 dnů po zmizení ponorky argentinské námořnictvo informovalo o ukončení záchranné operace, ale slíbilo pokračování hledání samotné ponorky.