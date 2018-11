České tajné služby tlačí na byznys na Krymu

„Existují mentální omezení (pro provádění obchodů na Krymu), omezení, které se týkají činnosti tajných služeb různých zemí, které zabraňují nebo minimálně omezují možnost svobodného pohybu obchodníků. Ovšem za těch pět let, které uběhli od navrácení Krymu do Ruska, se většina již těmto omezením přizpůsobila. Všichni chápou, jak a co je potřeba dělat, aby bylo možné minimalizovat vliv těchto sankcí," řekl Kulik. Jako příklad ukázal práci tajných služeb České republiky, doslova pronesl následující: „Tajné služby Česka se obraceli na jednoho z našich kolegů s otázkami, co na Krymu dělá a jaké má obchodní zájmy. Když se na vás obracejí tajné služby, tak to můžete hodnotit jako tlak či jejich zájem. Pachuť v každém případě zůstává."

Náměstek ministra ekonomického rozvoje republiky prohlásil, že nyní na Krymu pracují obchodníci z Itálie, Německa, východní Evropy a také z USA . Nechtějí ale zveřejňovat svá jména.

O koho z českého byznysu by se mohlo konkrétně jednat? O koho by mohly mít zájem české tajné služby? V médiích se například objevovalo jméno prezidenta české Středoasijské smíšené obchodní komory Jiřího Nestávala, který ještě v květnu tohoto roku řekl — a Sputnik tyto informace publikoval — že jeho komora podepsala Memorandum o spolupráci mezi českou Středoasijskou smíšenou obchodní komorou a státním jednotným podnikem Sevteploenergo v Sevastopolu. V rámci této dohody se plánovala účast českých společností v tendru na dodávky vybavení pro modernizace uhelných kotlů Oddělení vzdělání Krymu, to znamená přechod na plyn. Projekt byl specialisty spočítán a je výhodný pro obě strany. Celkový objem vkladů do projektu činí 85 milionů rublů (29 milionů korun). Předpokládaná forma financování je leasing. Sankce proti Krymu a Sevastopolu české společnosti podle všeho nevadí.

„My na ruském trhu již dávno pracujeme, mnohé společnosti tady otevřely svá zastoupení již před 15-20 lety, díky tomu nenarušují zákonodárství EU a České republiky. Na pozadí podepsaného dokumentu chceme zahájit plodnou spolupráci se Sevastopolem, hlavně v otázkách komunální infrastruktury," řekl Jiří Nestával.

A co si o dohodě s Čechy myslí ředitel Sevteploenerga Ramil Galimullin: „Není žádné tajemství, že na Krymu se obnova městské infrastruktury prováděla na zbytkovém principu, a je silně opotřebovaná. Například stále využíváme uhelné kotelny k vytápění vzdělávacích budov, je třeba je modernizovat, ale na vysoké úrovni. Pokud Češi vyhrají výběrové řízení, doufáme, že obdržíme od firmy Thermona blokové modulární kotelny, které fungují na plynové palivo. Tato česká společnost působí na našem trhu již 28 let, v Rusku je její servisní centrum a stala se osvědčeným a vysoce kvalitním výrobcem. Čeští projektanti k nám přišli, provedli předběžný projektový průzkum, navrhli dodací lhůty, ceny atd. Jsou rozhodnutí pracovat na Krymu. Budeme však rádi, pokud se přihlásí do výběrového řízení kromě Rusů a Čechů také německé společnosti…"

Jak vysvětlil Sputnik ve Sevteploenergo, soutěž o modernizaci sevastopolských kotelen nebyla dodnes vyhlášena, probíhá shromažďování dokumentace od možných účastníků. Jedním slovem, české tajné služby, pokud se do pole jejich zájmu dostala dodavatelská společnost plynových kotlů Thermona, se zatím nemusejí bát…

