USA vyzvaly Evropu k založení armády v „plné shodě“ s NATO

„Je to pro nás velmi choulostivá otázka. Pořád přesvědčujeme typického voliče v USA, že je třeba posílat do Evropy ročně desítky miliard dolarů za účelem ochrany před Ruskem a dalšími nepřátelskými silami, i když se tyto peníze dají použít na domácí potřeby USA," řekl diplomat na zasedání zahraničního výboru.

Situaci podle jeho slov komplikuje rozhodnutí EU zvládnout úkol pomocí vlastních ozbrojených sil, což podkopává NATO.

„Doufáme proto, že přeje-li si EU jistou autonomii a vlastní obranu, bude to učiněno v naprosté shodě s NATO a jako doplnění a nikoli náhrada NATO," prohlásil americký diplomat.

Řekl, že USA slyší z Evropy dva přímo protikladné názory na otázky obrany: jedni hodlají řešit pouze malé konflikty nebo problémy v severní Africe, kdežto druzí mluví o založení výzvědného společenství, armády, plnohodnotných ozbrojených sil.

USA by si přály větší určitost ze strany EU ohledně toho, co hodlá udělat se svými prostředky s ohledem na to, že Evropa rovněž podstatně financuje NATO, řekl na závěr diplomat.