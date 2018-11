Čína ukazuje USA, kdo je pánem v západní části Tichého oceánu. Názor

Ve Washingtonu však tento signál nevyslyšeli.

Minulý týden letadlová loď Ronald Reagan spolu s letadlovou lodí John Stennis vedly cvičení filipínských ve vodách. Bylo uvedeno do provozu přibližně 150 palubních letadel.

Manévry měly demonstrovat Číně americké ambice v oblasti. Už ten fakt, nemluvě o provokativním letu v pondělí 19. listopadu dvou strategických bombardérů amerického letectva B-52 poblíž sporných ostrovů v Jihočínském moři, stačil k tomu, aby Čína neumožnila letadlové lodi Ronald Reagan připlout do přístavu v Hongkongu. Postihl ji stejný osud jako u přistávací lodi amerického námořnictva Wasp, kterou na konci září čínské úřady odmítly pustit do přístavu v Hongkongu.

Stalo se to na pozadí provokativní činnosti Spojených států v Jihočínském moři, a také rozhodnutí Washingtonu uvalit sankce proti úřadu zbrojení Společného štábu Centrální vojenské rady ČLR. V roce 2016 Čína také odmítla americké letadlové lodi John Stennis a jejím doprovodným lodím připlout do Hongkongu, kvůli pokusům USA posílit svou vojenskou přítomnost v Jihočínském moři.

V Pekingu se rozhodli, že nebudou zvyšovat napětí ve vztazích s USA před čínsko-americkou schůzkou na poli G20. Čína prokázala dobrou vůli tím, že dovolila letadlové lodi připlout do přístavu v Hongkongu, řekl Yang Danzhi, expert Střediska pro regionální bezpečnost Čínské akademie sociálních věd v rozhovoru pro Sputnik.

„V čínsko-amerických vztazích existují očividné rozpory v několika důležitých otázkách. To bylo zjevné už v některých prohlášeních amerického viceprezidenta Pence na summitu APEC a během setkání ASEAN. To je špatné znamení pro bilaterální vztahy. V tomto ohledu Čína vynaloží veškeré úsilí pro rozvoj těchto vztahů a pro vyřešení situace.Například povolení z čínské strany vstupu americké válečné lodě do Hongkongu je do jisté míry odrazem upřímné dobré vůle zlepšit vztahy se Spojenými státy. To samozřejmě vyžaduje odpověď Spojených států. Sice je špatné, pokud pouze Čína vysílá svou dobrou vůli. Kromě toho bych chtěl zdůraznit, že postoj Číny k zásadním otázkám se nemůže změnit pod tlakem odpůrců. Americká strana by měla také respektovat zájmy Číny a neměla by je porušovat. Budeme sledovat, jaká bude budoucí interakce mezi Čínou a USA. Nicméně současná epizoda s příchodem amerických lodí do Hongkongu jasně naznačuje pozitivní náladu v Číně. Uvidíme, jaká bude následná reakce americké strany," soudí Danzhi.

Zatím však Spojené státy nereagují na dobrou vůli Číny, aby nedošlo ke zhoršení dvoustranných vztahů před setkáním lídrů. V úterý 20. listopadu americký obchodní zástupce Robert Lighthizer znovu obvinil Čínu, že nechce změnit své postavení v obchodním sporu. To zvýšilo napětí před summitem, napsal Reuters.

Postavení obchodního zástupce USA Roberta Lighthizera se odráží v aktualizované zprávě jeho oddělení o politice duševního vlastnictví a transferu technologií v Číně. Zpráva byla původně zveřejněna v březnu. Následovalo zvýšení amerických tarifů na čínské zboží ve výši 50 miliard dolarů. Pak byly tarify rozšířeny na skupinu zboží ve výši 250 miliard dolarů.

V tomto kontextu může povolení pustit americkou letadlovou loď do přístavu v Hongkongu symbolizovat nejen mírumilovnost Číny, ale i její důvěru v sílu a správnost svých činů, řekl ruský politolog, zástupce ředitele Národního institutu současných ideologií Igor Shatrov.

„Čína nemá čeho se bát. Možná je dokonce připravena ukázat potenciálním soupeřům své možnosti. Je možné, že skupina amerických válečných lodí v přístavu v Hongkongu se může setkat s vojenskými loděmi Číny. Bude to dobrá demonstrace čínské námořní síly a ukázka toho, že může vždy hájit své zájmy jak v Jihočínském moři, tak v obchodní válce se Spojenými státy," řekl.

Čína tímto krokem také ukazuje své vlastní námořní schopnosti. Současné kroky Číny urychlit vývoj svého námořnictva nemají ve světě v době míru žádné obdoby, přinejmenším za posledních sto let, řekl expert.