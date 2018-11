Expert promluvil o tom, jak chce USA upevnit svůj vliv na severu Sýrie

Spojené státy chtějí vytvořit pozorovací stanoviště na severu Sýrie, aby využily Kurdy k upevnění svého vlivu v tomto regionu, uvedl to vojenský politický analytik Ph.D. Alexandr Perendžjev.

Daily Sabah dříve uvedl, že americký ministr obrany James Mattis oznámil, že Spojené státy vytvoří pozorovací stanoviště v severní Sýrii. Podle zprávy v těchto novinách to Spojené státy hodlají udělat v souvislosti s obavami Turecka kvůli vztahům Washingtonu se silami sebeobrany syrských Kurdů.

„Touha Spojených států zřídit své pozorovací pozice na severu Sýrie, je primárně kvůli tomu, že se Spojené státy pokoušejí zabránit turecké kontrole v této oblasti. Chtějí také využít Kurdy ke konsolidaci svého vlivu na severu Sýrie. Jejich cílem je vytlačit Turecko z tohoto území a vyplnit prázdný prostor. Toto je taktika okupace Sýrie a potlačení vlivu oficiálního Damašku v celé Sýrii," řekl Perendžjev ve čtvrtek Sputniku.

Poznamenal také, pravděpodobnost výskytu amerických pozorovacích stanovišť na severu Sýrie nemá pro místní obyvatelstvo žádnou výhodu.

„Spojené státy se snaží ukázat význam svého vlivu na procesy, které se dnes odehrávají v Sýrii. S příchodem jejich základen se objeví posílené teroristické skupiny podporované Spojenými státy. To by se mohlo stát humanitární katastrofou, ke které nedochází bez účasti Spojených států, které drží místní obyvatele jako rukojmí. Pokud se na území Sýrie objeví americké pozorovací stanoviště, nic dobrého to místním obyvatelům nepřinese," dodal Perendžjev.