Tajemník Ministerstva obrany SR srovnal Maďary a Slováky s migranty

Státní tajemník Ministerstva obrany SR Róbert Ondrejcsák napsal, že lidstvo zná fenomén migrace minimálně od dob Homo Sapiens Sapiens.

„Předpokládám, že Neandrtálci, kteří v té době obývali Evropu, měli problém s ohrožením jejich tradiční kultury, ale intelektuální a organizační způsobilosti moderního člověka nakonec převládly. Když Slované přišli do střední a jihovýchodní Evropy v 6. století, také se to nesetkalo s jednoznačným aplausem byzantské elity, podobně jako příchod Maďarů koncem 9. století," uvedl státní tajemník ministerstva obrany.

„Slováci a Maďaři, kteří imigrovali do Ameriky na přelomu 19. a 20. století, se také často setkávali s nepochopením… Zkuste si přečíst tehdejší americké noviny, jak se o nich vyjadřovali už tehdy tam žijící obyvatelé USA, stejně jako Irové či Italové, kteří trpěli podobnými předsudky starších generací," dodal Ondrejcsák.

Přiznává, že použil hrubé přirovnání a zjednodušení, ale dobře podle něj poslouží na to, aby si lidé uvědomili, že čelíme problému, který to vždy byl, je a bude. Je to podle něj problém celé planety.

„Že lidé mají strach z migrace? Ano mají, protože jim tlačí do hlavy už léta, že přijdou migranti a budou nám dělat špatné věci… vyvolat iracionální strach je velmi lehké, ale nahnat džina zpět do láhve je mnohem náročnější. Ale odpovědnost káže, abychom se začali chovat racionálně a říkat pravdu. Musíme se probudit, prosím, já nevěřím, že si nevšímáme, jaké absurdnosti se zde melou stále dokola," bránil se Ondrejcsák.

Podotýká, že není zastáncem příjezdu poloviny Afriky či Blízkého východu do Evropy.

„Jasně, že na masovou migraci ani bohatá Evropa není připravena ekonomicky či společensky… já jen říkám, mějme zdravý rozum, když debatujeme… Je tu fenomén, tak reagujme… tak či onak, ale řešme ho. Racionálně, diskusí, chladnou hlavou. Když odejdeme od stolu, tak migraci nezrušíme a ani sama se tím nezruší. Jediné, co se stane, že se rozhodnou ostatní bez nás. Nastane tedy ten nejhorší scénář, který může zasáhnout malé státy, rozhodnutí o nás bez nás," varoval Ondrejcsák.