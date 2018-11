Takhle by se mělo žít: V Číně je iPhone považován za chytrý telefon pro chudé

„Neviditelní chudí" — tak agentura MobData charakterizovala spotřebitele iPhonů. Ukázalo se, že v Číně nemají tyto „jablkové" výrobky (Apple) nejvíce v oblibě podnikatelé a vysoce postavení úředníci, ale mladé dívky ve věku 18-34 let. Tyto dívky zpravidla nejsou vdané a vysokoškolské vzdělání buď nemají dokončené nebo jej nemají vůbec. Lidé s vysokoškolským vzděláním a průměrným příjmem si přitom vybírají vstřícnější telefony od čínských výrobců, tvrdí průzum. Značky Oppo a Vivo si vybírá především střední třída s příjmy od 3 do 10 tisíc juanů za měsíc (500-1500 dolarů), kdežto značky jako Huawei a Xiaomi už spadají do prémiového segmentu pro bohaté muže. Spotřebitele značek Huawei a Xiaomi, jak zjistila agentura MobData, tvoří muži ve věku od 30 let, kteří mají vyšší vzdělání a jejich měsíční příjmy se pohybují ve výši od 20 tisíc juanů (2 900 dolarů).

Proč si však ty nejméně zajištěné vrstvy obyvatel vybírají ty nejdražší chytré telefony? Agentura MobData dospěla k závěru, že iPhone je stále považován za luxusní zboží. A právě proto se ti, kteří mají nízké příjmy, snaží tuto skutečnost skrýt a sahají po iPhonu. To tedy znamená, že smartphony od Applu jsou v Číně považovány za jakýsi ukazatel statusu, jak odhalil průzkum šanghajské agentury.

iPhony si pořizují převážně mladí lidé, kteří sice nevydělávají hodně, ale chtějí hodně utrácet, a to i peníze svých rodičů. Sputniku to prozradil čínský odborník na internetové technologie Liu Xingliang

„Domnívám se, že nízké příjmy nemusí nutně znamenat nízkou kupní sílu. Například někteří studenti, i když nemají žádné příjmy, se stále spoléhají na peníze svých rodičů a kupují si drahé značkové smartphony. Nebo ti, kteří právě vstupují na trh práce — moc nevydělávají, ale utrácí peníze svých příbuzných nebo partnerů, aby uspokojili své vlastní potřeby. A ti, kteří vydělávají měsíčně 5-7 tisíc juanů, mohou být zatíženi hypotékou, úvěrem na auto či závazky vůči své rodině. A právě tito lidé si nemohou dovolit drahé chytré telefony. Proto si raději vyberou mnohem jednodušší věc."