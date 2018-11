Belgický expremiér: Ohrožení existence EU je velké jako ještě nikdy

Volby do Evropského parlamentu na jaře příštího roku budou nejdůležitější v celé historii EU, domnívá se bývalý belgický premiér Guy Verhofstadt. V článku pro Focus Online vysvětluje, že ohrožení existence EU je velké jako ještě nikdy – především vinou její vlastní neschopnosti.

Poslední dny byly plné symbolických záběrů a slov: působivé snímky z Německa a Francie z oslav výročí ukončení první světové války, projev Emmanuela Macrona v německém parlamentu v Den národního smutku, vystoupení Angely Merkelové před Evropským parlamentem ve Štrasburku, píše v článku pro Focus Online evropský poslanec a bývalý belgický premiér Guy Verhofstadt.

Německá kancléřka připomněla nutnost držet se evropských hodnot a zásad a především zachovávat jednotu a solidaritu. „Nemáme právo promarnit evropskou šanci," zdůraznila Angela Merkelová. Podle jejích slov je to povinnost Evropanů před sebou samými, před minulými i budoucími generacemi.

Autor článku uvádí, že to vypadá jako přirozené a nepopiratelné, ale ve skutečnosti je to úplně jinak. „ Evropská unie , největší mírový projekt v dějinách, v tom rozsahu, v němž nyní existuje, ještě nikdy nebyl v takovém ohrožení jako nyní," domnívá se bývalý belgický premiér. Evropská unie se nachází v ohrožení „kvůli vlastní neschopnosti" a stále stoupajícím neshodám mezi jednotlivými zeměmi. „Pravicoví populisté a nacionalisté pod vedením maďarského premiéra Viktora Orbána útočí na základy liberální demokracie," píše Verhoftstadt v německém časopise. S takovými pomocníky jako je Stephen Bannon a Marine Le Penová a s požehnáním ruského prezidenta Vladimira Putina se rozmáhá populismus, „který nás obdařil brexitem a chce vyprovokovat kolaps evropského projektu jako takového", je přesvědčen belgický politik.

Připouští, že požadovat návrat k nacionalismu může být snadné, ale nepomůže to řešení podstatných problémů. Právě problémy Evropy se týkají stále zřetelněji každého jejího obyvatele — počínaje migrační otázkou a bezpečností a konče dobrými životními podmínkami a podnebím, zdůrazňuje belgický politik.

Potřebuje Evropa zahraniční politiku a bezpečnostní politiku s celoevropskou armádou? Společnou politiku týkající se uprchlíků a migrantů, ochrany hranic a pobřeží? Stabilní měnu a obchod založený na dodržování pravidel s partnery po celém světě? To vše může nabídnout aktivní a činná Evropa, domnívá se autor článku. Unie suverénních států neznamená ztrátu kontroly, naopak, musí pomoci navrácení kontroly ve světě, kde všemu vládnou supervelmoci, korporace vlastnící sociální sítě, technologičtí giganti.

Verhofstadt přisuzuje v tomto smyslu Německu a Francii zvláštní roli: „německo-francouzská větev se musí stát motorem evropské integrace". Po sjednocení Německa se tato země stala vlivnější členkou EU, ale její síla a schopnost vést ostatní zeslábly, uvádí poslanec Evropského parlamentu. Unavená „velká koalice" v Berlíně připustila příliš velkou stagnaci. Pravicové radikální síly toho dokázaly využít a podkopat základy EU. Aby jim zabránili upevnit pozice, musí evropští politici v příštím roce ve volbách předložit koncepci reformy Evropské unie, která dá lidem naději, je přesvědčen bývalý belgický premiér.

Francouzský prezident Emmanuel Macron o tom hovořil během svého loňského vystoupení v Sorbonně, připomíná autor článku. Evropa nutně potřebuje společnou snahu a jednotu proevropských liberálních sil po celém světadíle, které budou podporovat evropský projekt a bojovat proti populistům a nacionalistům a odhalovat jejich slogany, tvrdí belgický politik. Podle jeho názoru jako protiváhu rozkolu, nesvobody a izolaci by mělo být Evropě nabídnuto obnovení evropské myšlenky a hodnot a také by měla být vrácena Evropské unii její aktivita. „Nesmíme ztrácet čas. Evropské volby na jaře příštího roku budou nejdůležitější v dějinách Evropské unie až do této chvíle," tvrdí bývalý belgický premiér v článku pro Focus Online.

„Před námi stojí osudová volba a společně s ní potenciál k tomu, aby byla využita nebo promarněna evropská šance," uzavírá Guy Verhofstadt.