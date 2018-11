Vědci objevili v lidských očích životu nebezpečné bílkoviny zombie

Priony jsou speciální třídou infekčních částic, které představují bílkoviny s abnormální strukturou. Jsou schopny katalyzovat přeměnu klasických membránových bílkovin PrP na stejné priony. Princip fungování těchto bílkovin připomíná zombie z hororových filmů, které zdravé lidi mění právě v chodící mrtvoly — tedy v zombie. Výsledkem je řetězová reakce, během níž se vytváří velké množství abnormálních molekul. Tyto molekuly se vzájemně vážou a vytváří amyloidy (rostoucí bílkovinné agregáty), které se hromadí v tkáních a způsobují jejich poškození. Při Creutzfeldt-Jakobově nemoci (spongiformní encefalopatie) je kůra mozkové hemisféry spolu s dalšími oblastmi mozku zničena, což nevyhnutelně vede ke smrti pacienta.

Některá prionová onemocnění , jako například fatální familiární insomnie (FFI), jsou dědičná. Jinými onemocněními se můžeme nakazit, když budeme konzumovat maso nemocného zvířete nebo třeba prostřednictvím chirurgických nástrojů. Vědci dokázali, že se priony mohou hromadit v lidských očích, kteří trpí spongiformní encefalopatií, ale nemají zřejmé příznaky . Vědci zkoumali oči pacientů, kteří zemřeli na Creutzfeldt-Jakobovu nemoc, a zjistili, že priony byly hojně rozšířeny v sítnici, rohovce, zrakovém nervu, bělmu a čočce.

Podle vědců se priony dostávají do očí z mozku, přes zrakový nerv. Je možná také opačná situace, kdy se při transplantaci rohovky nebo při použití špinavého chirurgického nástroje infekce dostane do mozku. Vědci se domnívají, že je nezbytné, aby byla vyvinuta opatření, která zabrání tomu, aby se priony během operací dostaly do těla zdravých pacientů.