Evropský komisař oznámil, co je hlavní hrozbou pro EU

Hlavní vnitřní hrozbu pro Evropskou unii v současné době představují politici, kteří věří, že je období liberálních hodnot pryč. Ve čtvrtek to oznámil místopředseda Evropské komise Jyrki Katainen.

„Svrchovanost zákona a liberální demokracie jsou nyní v ohrožení. Pro Evropu je to v současnosti ta největší hrozba. Základní hodnoty a liberální demokracie nebyly po rozpadu SSSR nikdy vystaveny takové výzvě," uvedl místopředseda ve čtvrtek v Bruselu.

Katainen očekává, že se to stane hlavním tématem během předvolební kampaně do Europarlamentu. Volby do Evropského parlamentu se mají uskutečnit v květnu roku 2019.

„Jedná se o největší vnitřní hrozbu, i když existují hrozby vnější. Klíčové hodnoty, na nichž byla budována evropská integrace, jsou nyní napadány některými našimi lídry. Mezi nimi jsou i předsedové vlád a politické strany, kteří opravdu věří, že období liberální demokracie už pominulo," prohlásil.

„A nebylo by správné myslet si, že se jedná o jednoduchý populismus. Není to jen obyčejný populismus, protože existují lidé, kteří věří, že liberální demokracii je konec," uvedl evropský komisař, a přitom se zmínil zejména o Maďarsku

Maďarského premiéra Viktora Orbána v Evropské unii často označují za „proruského populistu" a kritizují ho především za odmítnutí plnit rozhodnutí EU v oblasti migrační politiky.

Na podzim Evropský parlament schválil usnesení požadující uplatnění disciplinárních opatření vůči Maďarsku, a to kvůli porušení evropských norem a principů svrchovanosti zákona. Hovoříme tak o zahájení procesu, který by mohl vést k tomu, že bude Maďarsko zbaveno hlasovacího práva v Radě EU.