Ruský „ochranný deštník“ překazil plány Izraele, uvedl analytik Haaretz

Podle slov autora nezastavil Izrael útoky na Sýrii, je ale zřejmé, že kvůli Rusku s tím má problémy. Změny jsou mj. dobře znát podle agresivnějšího tónu na horké lince, která má zabránit incidentům ve vzduchu mezi Izraelem a Ruskem, a také podle „agresivnějšího chování" ruského letectva a PVO na území Sýrie, píše Harel.

Ještě větší znepokojení vyvolává u autora rostoucí zájem Ruska o události v Libanonu. Podle jeho názoru, v případě pesimistického scénáře bude „ochranný deštník", který už rozevřelo Rusko nad Sýrií, chránit také Libanon, což ještě více zkomplikuje situaci pro Izrael.

Novinář podotýká, že podle zpráv arabských médií Izrael nepodniká letecké útoky na Libanon od února 2014.

Hrát šachy s Hizballáhem to je jedna věc, ale pokusit se zjistit, co Rusko vlastně chce v Sýrii a možná i v Libanonu, to je zcela jiná výzva, píše v závěru Harel.