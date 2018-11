Clintonová uvedla, v čem spočívá skutečné nebezpečí migrantů pro Evropu

Bývalá kandidátka na prezidentský post se v rozhovoru pro časopis The Guardian vyjádřila o vzestupu pravicových populistů v Evropě a Americe. „Domnívám se, že Evropa musí dostat migraci pod kontrolu, jelikož právě ta ten oheň zažehla," prohlásila Hillary Clintonová. V rozhovoru mimo jiné pochválila velkorysost německé kancléřky Angely Merkelové. Zároveň však naznačila, že imigrace znepokojila voliče a přispěla tak k volbě Donalda Trumpa nebo k britskému hlasování o odchodu z EU.

„Obdivuji velkorysé a soucitné přístupy, které zaujali takoví vůdci, jako je Angela Merkelová. Domnívám se ale, že je spravedlivé říci, že i Evropa zde sehrála svou roli a musí vyslat jasné poselství — a to takové, že nebude moci dále pokračovat v poskytování útočiště a podpory. Pokud se totiž migrační otázkou nebudeme zabývat, pak bude bouřlivá situace v politice pokračovat," uvedla Clintonová.

Politička dále dodala, že zneužívání přistěhovalců jako politického nástroje a symbolu vlády je špatné. A to včetně útoků na dědictví, identitu člověka a národní jednotu, čehož v dnešní době hojně využívá současná administrativa.

© AFP 2018 / Vladimir Simicek Evropští populisté chytají každé Trumpovo slovo

Clintonová uvedla příklad populistů v USA , kteří se podle ní snaží vytvořit vlastní verzi reality. K tomuto politickému směru se vyjádřila následovně: „Nevím, proč to v tomto okamžiku lidi tak láká, ale vážně to ohrožuje naši svobodu a naše demokratické instituce. Zachází to opravdu velmi daleko. Musíme zapracovat na lepším vysvětlení dané věci a pokusit se s tím bojovat."

Rozhovor s Hillary Clintonovou byl součásti série rozhovorů deníku The Guardian. Dalších rozhovorů se zúčastnili také bývalý premiér Velké Británie Tony Blair či jeho italský kolega Matteo Renzi. Oba politici se shodli na tom, že migrační krize představuje pro jejich centristicky zaměřenou státní politiku značný problém.