Handelsblatt: EU připravuje nepříjemné překvapení pro Hedvábnou stezku

Jak uvádí deník, toto rozhodnutí je z politického hlediska velmi citlivé. Zaprvé je toto první krok Bruselu proti jednomu z nejvýznamnějších ekonomických projektů v Číně, jehož zakladatelem je samotný Si Ťin-pching.

Evropská komise navrhuje reformu WTO, která zajistí lepší kontrolu nad přímými zahraničními investicemi a umožní větší transparentnost nákupu firem z důležitých odvětví ekonomiky. Kromě toho chce EU provést šetření týkající se dotací čínské vlády, ale zároveň zdůrazňuje nepolitickou povahu tohoto šetření.

Podle novin Čína financuje projekty v rámci iniciativy Jedno pásmo, jedna cesta prostřednictvím Státního fondu Hedvábné stezky, jehož částka činí 55 miliard dolarů. Cílem fondu je pomoci čínským podnikům zvýšit jejich vývoz do Evropy. Podle Evropské komise fond přispěl k získání italského koncernu pneumatik Pirelli čínskou společností vyrábějící pneumatiky CNRC, která do něj investovala 533 milionů eur. Čínské banky přidružené k tomuto fondu také poskytly CNRC půjčku ve výši 800 milionů eur.

Handelsblatt však zdůrazňuje, že antidumpingová opatření mohou vstoupit v platnost, pouze pokud Evropská komise obdrží konkrétní stížnost od evropské společnosti. Navíc možnost zavést cla byla formulována Evropskou komisí, aniž by byla Čína uznána tržním hospodářstvím. Mnozí účastníci trhu se obávají, že by to mohlo oslabit ochranu před levným čínským zbožím.